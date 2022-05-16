Москва, 16 мая, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Турецкий холдинг FLO Retailing приобрёл российской подразделение компании Reebok. Об этом 16 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Petar Milošević Продукция Reebok

Сумма сделки составила, по информации СМИ, не более 500 млн рублей. При этом её стоимость оценивается примерно в три раза выше — в 1,5 млрд рублей.

Турецкая компания владеет брендами U. S. Polo Assn., Lumberjack и Reno. Ей перешло более 100 точек продаж Reebok.