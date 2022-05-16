Донецк, 16 мая, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли три района Донецка, выпустив 12 снарядов калибра 122 мм. Об этом 16 мая сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 08.30 (совпадает с мск) — н. п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибра 122 мм; 08.30 — н. п. Новомихайловка — г. Донецк (Ленинский район): выпущено 4 снаряда калибра 122 мм; 08.30 - н. п. Новомихайловка - г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.