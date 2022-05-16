Джакарта, , 09:03 — REGNUM В результате аварии на платной дороги Сурабая — Моджокерто на Яве 13 человек погибли и еще 12 человек получили серьезные травмы, сообщает CNN Indonesia.

Горе в Индонезии Tasnimnews.com

Источник в полиции сообщил, что авария произошла около 06:15 по западно-индонезийскому времени. В то время автобус с номером Nopol S 7322 UW перевозил 25 пассажиров из Джокьякарты в Сурабаю.

Автобус с пассажирами врезался в столб и перевернулся. Водитель автобуса с серьезными травмами доставлен в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), принадлежащему компании PT Refinery Pertamina, расположенный в Баликпапане, Восточный Калимантан, произошел пожар.

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