Кызыл, 16 мая, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Туве за минувшую неделю с 6 по 12 мая выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом, на один случай больше, чем за предыдущую неделю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

Из восьми заболевших двое детей. Новые носители зарегистрированы в Кызыле, Дзун-Хемчикском, Кызылском и Монгун-Тайгинском районах.

«На лечении находится 20 человек, в том числе на стационарном — 13. Полный вакцинальный курс прошли 107 321 человек, коллективный иммунитет составил 41%», — добавили в ведомстве.