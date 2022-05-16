Вашингтон, , 09:02 — REGNUM До августа 2022 года может ратифицировать заявку Швеции на вступление в члены Североатлантического альянса (НАТО) Вашингтон. Об этом 16 мая рассказал лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл в интервью телеканалу SVT.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В ожидании заявки Швеции в НАТО очевидный вопрос в том, как долго займет (ее рассмотрение — ред.). В США мы сделаем это быстрее, чем с предыдущими заявками, и надеемся, что сможем одобрить ее до августа», — сказал он.

Также Макконнелл указал, что другие страны — члены НАТО могут провести одобрение заявки Швеции еще быстрее и отметил, что он уверен в том, что эту заявку одобрит и американский Сенат, и Палата представителей.

Кроме того, американский сенатор уточнил, что, по его мнению, США должны быть первыми в вопросе о ратификации договора для вступления Финляндии и Швеции в альянс, так как эти государства «внесут свой вклад в военную и стратегическую мощь» НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что власти Швеции готовы разрешить имеющиеся разногласия с Турцией по поводу членства в НАТО.