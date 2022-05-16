Оренбург, , 09:01 — REGNUM В Оренбургской области завершилась проверка по факту излома рельсов на железнодорожном пути в районе перегона Сорочинская — Гамалеевка Южно-Уральской железной дороги. Причиной излома названо несвоевременная и некачественная проверка технического состояния железнодорожного пути. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Железная дорога

Претензии относительно проверки предъявлены работниками Челябинского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры Южно-Уральской дирекции. В адрес начальника центра внесено представление. Нарушения устранены, железнодорожная ветка отремонтирована. Должностное лицо Челябинского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

Добавим, 25 марта 2022 года обнаружен излом рельсов. Это привело к задержке движения трёх грузовых и одного пассажирского поезда.