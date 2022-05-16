Барнаул, 16 мая, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Согласно данным Росстата число людей, разместившихся в гостиницах, санаториях, на базах отдыха Алтайского края в первом квартале 2022 года увеличилось на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1 кв. 2022 года — 138,6 тыс. человек, 1 кв. 2021 года — 118,4 тыс. человек).

Светлана Шаповалова Алтайски край

Как сообщили 16 мая в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, факторами для положительных тенденций для развития туррынка региона стало улучшение деятельности туристических компаний после отмены ковидных ограничений, а также в период начала весеннего сезона — сокращение количества зарубежных стран, доступных для отдыха в 2022 году, введение туристического кешбэка.

Все это в совокупности сказалось на турпотоке. По данным Ассоциации туроператоров России, большинство туристов провели длинные выходные внутри страны, — отмечают в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Так, в первую декаду мая загрузка в санаториях сети «Курорт Белокуриха» превысила 90%, что на 15% больше, чем в 2021 году. Причем, цена на путевки, несмотря на повышенный спрос, осталась без изменений — на уровне марта.

«География турпотока на майские праздники в Белокуриху стабильна уже несколько лет. Это преимущественно жители Сибири — Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский и Красноярский края. В первую очередь, такая ситуация связана с транспортной доступностью. А вот число семей с детьми возросло на 15%. Так что можно сказать, что сеть санаториев в тренде семейного отдыха. И надо сказать, что мы делаем все, чтобы эти позиции укреплять», — пояснил руководитель отдела маркетинга сети санаториев «Курорт Белокуриха» Сергей Губко.

По информации отраслевого ведомства, рейтинги популярных сервисов по продаже авиабилетов и путевок в российские санатории показывают значительный рост запросов на отдых в Алтайском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, туристический сезон в Алтайском крае стартовал 1 мая 2022 года при весьма жаркой погоде (+27°C). На празднике «Цветение маральника» побывали порядка 15 тысяч человек.

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