Иваново, 16 мая, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении ивановского индивидуального предпринимателя возбуждено в связи с отравлением холодцом 16 жителей различных регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

В соответствии с заключением экспертов, в пробах продукции, которая производилась ивановским бизнесменом, выявлено несоответствие требованиям безопасности по содержанию нитрита натрия. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч.2 ст. 238 УК РФ — «Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По данным следствия, индивидуальный предприниматель совместно с бригадиром цеха, а также другими лицами, на территории Иванова занимались изготовлением мясных продуктов, не соответствовавших требованиям, предъявляемым к ним законодательством РФ.

«Следствием выявлены неоднократные факты отравления 16 граждан в различных регионах страны холодцом», — уточнили в СК.

В настоящее время предприниматель и бригадир цеха задержаны, им предъявлено обвинение.