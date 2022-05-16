Нур-Султан, , 08:58 — REGNUM Депутаты парламентов Казахстана и Киргизии провели встречу в приграничном казахстанском селе Кордай, чтобы обсудить проблемы при перевозке грузов на таможенных пунктах. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24».

По данным журналистов, киргизские депутаты сообщили, что из-за поломки рентгеновского аппарата на таможне в Кордае грузовым автомобилям приходится простаивать в многокилометровых пробках. Нередко это касается и фур, которые перевозят скоропортящиеся грузы.

Казахстанская сторона отметила что планируется расширить таможенные посты и заменить оборудование в пограничных пунктах сёл Кордай и Бесагаш. Также планируется создать «зелёный коридор» для машин, которые везут скоропортящиеся товары.

Сообщается, что депутаты также обсудили антиковидные ограничения на границе. Они мешают туристическим потокам.

«Международный опыт показывает, что ряд стран открывает свои границы без требования ПЦР и паспорта вакцинации. Это, конечно же, во-первых, облегчение процедур таможенных, во-вторых, это, конечно же, увеличит туристский поток», — сказал на встрече глава комитета индустрии и туризма министерства культуры и спорта Казахстана Айдос Сакенов.