Стокгольм, , 08:58 — REGNUM Власти Швеции готовы разрешить имеющиеся разногласия с Турцией по поводу членства в НАТО. Об этом заявила глава МИД Швеции Анн Линде.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы продолжим диалог с Турцией и постараемся уладить все существующие недоразумения», — сказала она на пресс-конференции, посвященной вопросам безопасности страны.

Линде добавила, что правительство Швеции в ближайшее время нормализует отношения с Турцией с помощью двустороннего диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая глава ведущей фракции Европарламента Европейская народная партия (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что НАТО может изолировать Турцию в случае ее блокирования вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

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