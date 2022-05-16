В Швеции заявили о готовности решить разногласия с Турцией по поводу НАТО
Стокгольм, 16 мая, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Власти Швеции готовы разрешить имеющиеся разногласия с Турцией по поводу членства в НАТО. Об этом заявила глава МИД Швеции Анн Линде.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
НАТО
«Мы продолжим диалог с Турцией и постараемся уладить все существующие недоразумения», — сказала она на пресс-конференции, посвященной вопросам безопасности страны.
Линде добавила, что правительство Швеции в ближайшее время нормализует отношения с Турцией с помощью двустороннего диалога.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая глава ведущей фракции Европарламента Европейская народная партия (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что НАТО может изолировать Турцию в случае ее блокирования вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
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