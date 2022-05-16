Москва, , 08:58 — REGNUM Москва постарается сохранить бо́льшую часть коллектива, работающего непосредственно на заводе «Рено» (Renault) и на смежных предприятиях. Об этом 16 мая заявил мэр Сергей Собянин, сообщается на сайте столичного правительства.

Рено Логан Ward Sauod

По его словам, в Москве возобновят производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Выпуск автомобилей наладят в партнерстве с ПАО «КамАЗ». В перспективе на заводе планируется производить и электромобили.

«С 1998 года КамАЗ сотрудничал с «Рено». С его конвейера сходили «Логаны», «Дастеры» и «Сандеро». В 2022 году откроется новая страница в истории «Москвича», — пояснил мэр Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, российские активы группы компаний французской автомобилестроительной корпорации Renault переходят в государственную собственность РФ.

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