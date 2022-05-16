Маскат, 16 мая 2022, 09:12 — REGNUM Воздушное сообщение между Россией и Оманом должно быть восстановлено в ближайшее время. Об этом российский посол в Омане Илья Моргунов сообщил в опубликованном 16 мая интервью газете «Известия».

Маскат
Маскат
Mostafameraji

Он напомнил, что российские туристы стали помещать Оман до пандемии коронавируса, но потом сообщение между странами было прервано. Теперь оно постепенно восстанавливается, у Омана хорошие туристические перспективы.

«Рассчитываем возобновить в ближайшее время прямое воздушное сообщение между Москвой и Маскатом силами национального оманского перевозчика. Тогда турпоток из России существенно возрастёт», — сказал посол Моргунов.

По его словам, для этого ещё потребуется принятие ряда мер со стороны некоторых российских ведомств, зато позднее можно будет говорить и о взаимодействии в других сферах, в том числе в банковской.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о работе России и Омана над безвизовым режимом.

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