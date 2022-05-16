Маскат, 16 мая, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Воздушное сообщение между Россией и Оманом должно быть восстановлено в ближайшее время. Об этом российский посол в Омане Илья Моргунов сообщил в опубликованном 16 мая интервью газете «Известия».

Mostafameraji Маскат

Он напомнил, что российские туристы стали помещать Оман до пандемии коронавируса, но потом сообщение между странами было прервано. Теперь оно постепенно восстанавливается, у Омана хорошие туристические перспективы.

«Рассчитываем возобновить в ближайшее время прямое воздушное сообщение между Москвой и Маскатом силами национального оманского перевозчика. Тогда турпоток из России существенно возрастёт», — сказал посол Моргунов.

По его словам, для этого ещё потребуется принятие ряда мер со стороны некоторых российских ведомств, зато позднее можно будет говорить и о взаимодействии в других сферах, в том числе в банковской.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о работе России и Омана над безвизовым режимом.

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