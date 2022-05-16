Екатеринбург, , 08:53 — REGNUM В Екатеринбурге местная жительница перевела мошенникам 1,4 млн рублей. Об этом сообщает городское УМВД.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вначале гражданке позвонила якобы сотрудница банка, а затем — гражданин, представившийся сотрудником следственных органов, а после него — якобы менеджер банка. Путём обмана они убедили её перевести аферистам 1,4 млн рублей.

При этом мошенники даже предоставили женщине «документальное подтверждение» того, что переведённые ею деньги находятся в безопасном месте. Полицейские снова призывают граждан не доверять незнакомцам, особенно когда речь идёт о деньгах.