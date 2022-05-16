Уфа, 16 мая, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Число бюджетных мест в высших учебных заведениях Башкирии увеличится в 2023-2024 учебном году. Об этом 16 мая сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

Он сообщил, что руководство региона стремится к тому, чтобы лучшие школьники поступали в университеты Башкирии.

«Если в 2018-2019 учебном году в высших учебных заведениях Башкирии было 9992 бюджетных места, то на следующий, 2023–2024 год нам выделили уже 13 749 мест — больше почти в 1,5 раза», — сообщил он.

Глава региона отметил, что самые высокие контрольные цифры приема фиксируются в направлениях: педагогические науки и образование, клиническая медицина, горное дело, машиностроение, прикладная геология, геодезия, нефтегазовое дело, вычислительная техника и информатика.

Хабиров отметил, что высшее образование и наука в Башкирии становятся привлекательными как для молодежи республики, так и для выпускников из других регионов.

«По итогам 2021 года — впервые с 2000 года! — мы фиксируем положительное сальдо образовательной миграции. Приехавших в нашу республику получать образование — на 3024 человека больше, чем тех, кто уехал. Например, в 2018 году, уехавших было больше на 2686 человек», — подчеркнул глава региона.