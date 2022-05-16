Чита, , 08:53 — REGNUM В ходе весеннего призыва в Забайкалье в армию направлены уже более 700 человек, сообщает 16 мая пресс-служба правительства региона.

Призывники Mil.ru

«Ни один призывник не отправляется в район проведения специальной военной операции. Большинство новобранцев пройдет службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа», — пояснили в краевом комиссариате.

На сборном пункте перед отправкой в войска каждый призывник обеспечивается комплектом военной формы одежды по сезону, банковской картой для получения денежного довольствия на период прохождения службы, комплектом средств личной гигиены и продовольственным пайком на путь следования до воинской части. На всех призывных пунктах Забайкалья соблюдаются меры по предотвращению заболеваемости коронавирусной инфекции среди призывников.

Первая отправка новобранцев со сборного пункта военного комиссариата края запланирована на 23 мая. Весенний призыв продлится до 15 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2022 года стало известно, что военные комиссариаты Забайкальского края с начала весеннего призыва 2022 года обеспечили отправку в войска более 600 новобранцев.

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