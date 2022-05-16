Грозный, 16 мая, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Из Чечни в столицу Уральского федерального округа и Свердловской области запустят прямой авиарейс. Его будет выполнять авиаперевозчик «Уральские авиалинии». Запуск нового рейса по маршруту Грозный — Екатеринбург планируется с 10 июня, сообщили в пресс-службе аэропорта Грозный (Северный). Он будет выполняться дважды в неделю.

Самолет

«Уже с 10 июня планируется выполнение ею нового регулярного рейса «Грозный — Екатеринбург — Грозный». Вылеты по данному направлению будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Прилет в Грозный - в 16:45, вылет в 17:45», — говорится в сообщении аэропорта.

Кроме того, с 27 мая будет запущен новый рейс в Москву, который также будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии». Также согласован регулярный рейс из Грозного в города Сочи и Баку. Дважды в неделю их будет выполнять авиакомпания «Ютэйр».