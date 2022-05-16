Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Завершился первый раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в Кубке Стэнли определились все участники второго раунда. Об этом 16 мая сообщает ИА REGNUM.

НХЛ (сс)

В полуфиналах Восточной конференции «Флорида Пантерз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Каролина Харрикейнз» сыграет против «Нью-Йорк Рейнджерс».

В Западной конференции «Колорадо Эвеланш» сыграет с «Сент-Луис Блюз», а «Калгари Флэймз» проведёт игры против «Эдмонтон Ойлерз».

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