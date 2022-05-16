Вашингтон, 16 мая, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Завершился первый раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в Кубке Стэнли определились все участники второго раунда. Об этом 16 мая сообщает ИА REGNUM.

(сс) НХЛ

В полуфиналах Восточной конференции «Флорида Пантерз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Каролина Харрикейнз» сыграет против «Нью-Йорк Рейнджерс».

В Западной конференции «Колорадо Эвеланш» сыграет с «Сент-Луис Блюз», а «Калгари Флэймз» проведёт игры против «Эдмонтон Ойлерз».