Джакарта, , 08:51 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поприветствовал инициативу Соединенных Штатов в рамках Индо-Тихоокеанского экономического механизма (IPEF), о которой глава США Джо Байден объявит на следующей неделе, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Индонезия приветствует инициативу США через Индо-Тихоокеанскую экономическую структуру (IPEF), и есть надежда, что будет налажено сотрудничество между IPEF и АСЕАН», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

На специальном саммите АСЕАН — США в Белом доме Джоко Видодо также заявил, что на протяжении более 50 лет Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) продолжает строить инклюзивную архитектуру безопасности, выдвигает парадигму сотрудничества и поощряет привычку к диалогу и порядкам, основанным на правилах.

Индонезия планирует провести Индо-Тихоокеанский инфраструктурный форум, когда станет председателем АСЕАН в 2023 году. Джоко Видодо выразил надежду, что США примут участие в форуме.

IPEF будет сосредоточен на вопросах морской безопасности и зеленой энергетики.

Ранее в США состоялся саммит лидеров АСЕАН. Глава США выразил долгосрочную приверженность Юго-Восточной Азии и пообещал помощь АСЕАН в размере $150 млн. США также назначат посла при АСЕАН. Впервые за пять лет эта должность будет занята.