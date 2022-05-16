Новокузнецк, Кемеровская область, 16 мая, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Новокузнецке запустили новый для Кемеровской области вид транспорта — городской электропоезд. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, поезд позволит горожанам ездить без пробок и переплат.

Правительство Кемеровской области Городской электропоезд в Новокузнецке

По словам губернатора Сергея Цивилева, запуск городской электрички является очередным этапом транспортной реформы в городе, которая позволит разгрузить дороги и повысит транспортную доступность.

«Это экологически чистый вид транспорта, который не будет дополнительно нагружать выхлопными газами атмосферу города. К тому же один поезд заменяет сразу несколько автобусов по вместительности», — отметил он.

Пока электричка будет курсировать по маршруту Новокузнецк — Северный — Новокузнецк два раза в день в экспериментальном режиме. Стоимость проезда составит 25 рублей, а для детей 5-7 лет - 13 рублей.