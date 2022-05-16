Екатеринбург, 16 мая, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с 16 мая ушёл в отпуск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Kremlin.ru Евгений Куйвашев

В ведомстве отметили, что отпуск главы региона является плановым. О том, сколько продлится отпуск Евгения Куйвашева не сообщается. Исполнение обязанностей на период отсутствия свердловского губернатора возложено на заместителя главы региона Алексея Шмыкова.

Отметим, полномочия Евгения Куйвашева истекают в 2022 году. При этом 10 мая пять губернаторов объявили о сложении полномочий. В списке оказались глава Томской области Сергей Жвачкин губернаторы Кировской области Игорь Васильев, Саратовской области Валерий Радаев, Рязанской области Николай Любимов и глава Марий Эл Александр Евстифеев. В 2022 году у них также истекал срок полномочий.