Лондон, , 08:53 — REGNUM Более 50 известных экономистов предупредили 16 мая, что планы Великобритании повысить конкурентоспособность своей финансовой индустрии после Brexit рискуют создать проблемы, которые привели к мировому финансовому кризису, пишет агентство Reuters.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Группа из 58 экономистов, включая лауреата Нобелевской премии Джозефа Стиглица и бывшего министра по делам бизнеса Винса Кейбла, заявила, что превращение конкурентоспособности в цель повышает риск нанести ущерб реальной экономике, так как финансовый сектор высасывает непропорционально большую долю человеческих ресурсов, говорится в открытом письме министру финансов Риши Сунаку.

Вместо этого Великобритании должна поставить перед собой четкие цели регулирования, которые будут способствовать производительности, росту и прочности рынка в масштабах всей экономики, а также защищать потребителей и налогоплательщиков, говорится в письме.