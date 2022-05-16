Берлин, , 08:49 — REGNUM До конца 2022 года собирается отказаться от поставок нефти из РФ Германия даже в том случае, если такой меры не будет в очередном пакете антироссийских санкций стран Евросоюза. Об этом 16 мая сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в немецком правительстве.

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Отмечается, что возглавляемое Олафом Шольцем немецкое правительство собирается склонить к такому же решению другие страны ЕС и в данный момент уже ведет заключение контрактов с альтернативными поставщиками энергоносителей, при этом список государств, которые должны восполнить дефицит поставок нефти в Германию, пока не уточняется.

Также указывается, что кабинет министров ФРГ считает, что сможет решиться связанные с логистикой альтернативных поставок вопросы в течение шести-семи месяцев.

Кроме того, по информации агентства, вопрос о прекращении импорта российской нефти и энергетической безопасности будет основным в ходе намеченных на 19 мая переговоров Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и на встрече канцлера Германии с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который пройдут 20 мая.

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