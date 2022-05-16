Ульяновск, , 08:48 — REGNUM В Ульяновской области продолжает снижаться уровень коллективного иммунитета к COVID-19. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По последним сведениям (на 13 мая), в Ульяновской области прививку от ковида сделали 715 392 жителя, из них за последнюю неделю вакцинировались 1316 человек. Двумя компонентами укололись (то есть завершили вакцинацию) 680 336 жителей.

Уровень коллективного иммунитета в Ульяновской области снизился за неделю на 3,3%: с 43,9% до 40,6%. В то же время он превышает общероссийский уровень: коллективный иммунитет в целом в России составляет 39,2%.

Напомним, что в регионе уровень коллективного иммунитета к ковиду 22 апреля составлял 48,6%, 15 апреля оценивался в 51,1%, 8 апреля достигал 53,3%, 1 апреля — 55,5%, 25 марта — 57,4%, 18 марта — 59,3%, 11 марта — 61,4%, 4 марта — 63,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, на одном уровне остаётся количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом: с 4 мая ежесуточно выявляется не более 50 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (от 34-х до 48). Всего в Ульяновской области сделано 2 072 519 лабораторных тестов на SARS-CoV-2.

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