Москва, 16 мая, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры разминирования крупного укрепрайона ВСУ вблизи теплоэлектростанции в освобождённом городе Счастье в Луганской Народной Республике.

Mil.ru Саперы за работой

«При отходе украинских войск территория ТЭС и прилегающие к ней участки местности, в том числе многочисленные фортификационные сооружения, были заминированы с использованием противотанковых и противопехотных мин», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что на бывших позициях украинских боевиков в блиндажах российские саперы обнаружили систему дистанционного подрыва мин, обезвредили десятки растяжек и ловушек. Неизвлекаемые взрывоопасные предметы уничтожались на месте.