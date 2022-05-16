Москва, , 08:46 — REGNUM Сегодня, 16 мая, Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по профилактике клещевого энцефалита, сообщили в пресс-службе ведомства.

Клещ

На все интересующие вопросы граждан РФ ответят специалисты региональных управлений Роспотребнадзора. Они расскажут о правилах защиты от нападения клещей, что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща, где можно сделать прививку от клещевого энцефалита и т.д.

Горячая линия по профилактике клещевого энцефалита будет работать до 27 мая во всех регионах России. Звонок бесплатный.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области с начала эпидемического сезона к медикам из-за укусов клещей обратились 797 человек.

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