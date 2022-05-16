Абакан, 16 мая, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Аскизском районе Хакасии установился пятый класс пожарной опасности (максимальный). Об этом ИА REGNUM сообщили 16 мая в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на данные синоптиков.

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В Бейском, Боградском, Таштыпском, Усть-Абаканском, Ширинском районах Хакасии сохраняется четвёртый класс пожарной опасности. При этом 16 мая в республике ожидается ветреная погода. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии продолжает действовать особый противопожарный режим. С начала 2022 года в регионе зарегистрировано 52 лесных пожара, 700 палов травы и степных пожаров.

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