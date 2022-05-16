Барнаул, , 08:42 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 16 мая, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (267 774 человека, + 68 за сутки) выздоровели 258 383 человека (+135 за сутки). Также известно, что за всё время в крае погибли 8628 пациентов с коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек. При этом утверждается, что за последние сутки не скончалось ни одного пациента.

Коронавирус Yanao.ru ©

Проходят лечение 763 (-157 за последние сутки). Число тестирований сократилось с 5512 до 4610 (на 902 меньше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 836 (+3 за последние сутки) и 217 533 (+63 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 57 (-2 за сутки). Из них 21 подключены к аппарату ИВЛ (+1 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 40 895 зараженных коронавирусом среди детей (+16 за последние сутки).

Читайте также: В Алтайском крае отмечен рост числа тяжелобольных с COVID-19