Сеул, , 08:43 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 16 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Вооружённые силы Республики Корея (сс) U.S. Army photos by Cpl. Han, Jae Ho

По их словам, коронавирус выявлен у 439 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 146 497.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 13 296 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 795 357.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили менее 15 тыс. зараженных коронавирусом