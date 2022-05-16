Москва, 16 мая, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Российские военные и казаки доставили 55 тонн гуманитарной помощи в Мелитопольский район Запорожской области. Об этом сообщили 15 мая в Минобороны РФ.

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь

Продовольствие и предметы первой необходимости передали жителям Константиновки, Мирного и Приазовского. В пути груз сопровождали казаки Терского казачьего войска и военнослужащие ВС РФ.

«Среди тех, кто обязательно получает продуктовые наборы, — многодетные семьи и пенсионеры», — уточнили в Минобороны.

Людям передали продуктовые наборы, включавшие муку, крупы, сахар, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия, чай. В ведомстве добавили, что помощь беженцам и жителям освобождённых населенных пунктов оказывается регулярно по согласованию с муниципалитетами, заявки на помощь собирают военные.

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