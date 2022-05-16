Грозный, , 08:40 — REGNUM В Чечне обновлен автопарк министерства внутренних дел. Более десятка новых автомашин передал ведомству Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Госавтоинспекция МВД Mvd.ru

По его словам, внедорожники УАЗ «Патриот» и УАЗ-452 передал личному составу МВД заместитель председателя правительства ЧР Абузайд Висмурадов. Как отметил Кадыров, президент РОФ Аймани Кадырова постоянно оказывает помощь в работе сотрудникам правоохранительных органов, а также помогает их семьям.

«Аймани Несиевна периодически выделяет средства на приобретение технических средств, обмундирования, спецтехники, продуктов питания для личного состава и семей правоохранителей. Оказывает им всяческую поддержку», — написал Рамзан Кадыров.

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