Сеул, , 08:40 — REGNUM Будущей ролевой стратегической игре Midnight Suns на основе комиксов Marvel, разработкой которой занимается студия Firaxis, присвоили возрастной рейтинг в Южной Корее. Об этом 16 мая сообщает журнал PC Gamer.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Пользователь форума Reddit LeaksandRumours опубликовал скриншот публикации классификационной комиссии Южной Кореи, которая присвоила Midnight Suns возрастной рейтинг 15+. В комментарии она отметила, что в игре будут присутствовать сцены с «насилием по отношению к живым существам и кровью».

Отметим, что ранее власти Австралии присвоили игре рейтинг M (контент не рекомендуется показывать детям в возрасте до 15 лет). В апреле 2022 года Firaxis сообщила, что релиз Midnight Suns состоится не ранее, чем во второй половине 2022 года.

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