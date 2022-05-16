Сеул, 16 мая, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Будущей ролевой стратегической игре Midnight Suns на основе комиксов Marvel, разработкой которой занимается студия Firaxis, присвоили возрастной рейтинг в Южной Корее. Об этом 16 мая сообщает журнал PC Gamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Пользователь форума Reddit LeaksandRumours опубликовал скриншот публикации классификационной комиссии Южной Кореи, которая присвоила Midnight Suns возрастной рейтинг 15+. В комментарии она отметила, что в игре будут присутствовать сцены с «насилием по отношению к живым существам и кровью».

Отметим, что ранее власти Австралии присвоили игре рейтинг M (контент не рекомендуется показывать детям в возрасте до 15 лет). В апреле 2022 года Firaxis сообщила, что релиз Midnight Suns состоится не ранее, чем во второй половине 2022 года.