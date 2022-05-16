Вашингтон, , 08:40 — REGNUM «Калгари Флэймз» одержал победу над «Даллас Старз» в седьмом матче первого раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

«Калгари Флэймз» (сс) mark6mauno

В составе «Калгари» шайбы забросили форварды Тайлер Тоффоли, Мэттью Ткачук и Джонни Годро.

У «Далласа» точными бросками отметились Джейми Бенн и российский нападающий Владислав Наместников.

Таким образом, «Калгари» выиграл серию со счётом 4:3 и сыграет с «Эдмонтон Ойлерз» во втором раунде Кубка Стэнли.

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