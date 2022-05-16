Абакан, 16 мая, 2022, 08:39 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Хакасии зарегистрировано 52 лесных пожара, 700 палов травы и степных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 мая в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

ИА REGNUM Лесной пожар

В ведомстве напомнили, что ландшафтные пожары опасны своим быстрым и неконтролируемым распространением, особенно в сухую и ветреную погоду.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике действует особый противопожарный режим.

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