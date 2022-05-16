Канберра, 16 мая, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз, выступая на пресс-конференции 16 мая, отреагировал на заявление премьер-министра страны Скотта Моррисона о том, что оппозиция разболтала бы детали заключения пакта AUKUS, если бы лейбористы были проинформированы о его заключении заранее, передает телеканал Nine News.

Ted86 Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

Ранее Моррисон, предположил, что подробности о деликатном оборонном пакте с США и Великобританией были бы раскрыты, если бы лейбористы были проинформированы о нем за несколько месяцев до официального объявления в конце прошлого года.

«Меня всегда информируют о национальной безопасности. Но тут премьер-министр всегда ставит политические интересы выше национальных. Речь всегда идет о политике», — заявил Альбаниз.

По словам лидера оппозиции, офис премьер-министра страны проинформировал его всего лишь за сутки до официального объявления.