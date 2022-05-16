Уфа, 16 мая, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Трое мужчин получили смертельные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Башкирии. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что поздно вечером 15 мая на автотрассе Дюртюли — Бураево (31 км) столкнулись Lada Granta и КАМАЗ 5490 NEO.

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое мужчин 2000 года рождения, 2003 года рождения, 2003 года рождения, которые ехали в легковом автомобиле.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП погиб один человек.