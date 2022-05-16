Джакарта, 16 мая, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В ходе рабочего визита в США президент Индонезии Джоко Видодо встретился с генеральным директором SpaceX Илоном Маском, чтобы обсудить будущее сотрудничество, сообщает Kompas.

Michelle Andonian Илон Маск

Во время встречи Джоко Видодо пригласил основателя Tesla приехать в Индонезию.

«Я думаю, что он очень заинтересован в том, чтобы немедленно приехать в Индонезию, и я пригласил его приехать в Индонезию», — заявил Джоко Видодо.

Илон Маск сообщил, что планирует приехать в Индонезию в ноябре 2022 года.

«Я думаю, что у Индонезии большой потенциал, и я думаю, что мы через Tesla и SpaceX попытаемся сотрудничать с Индонезией», — отметил Илон Маск.

«Мы будем внимательно следить за формой сотрудничества во многих отношениях, потому что у Индонезии большой потенциал. Более того, Индонезия имеет большое население и продолжает расти. Это хорошо, потому что нам нужно много людей в будущем», — добавил основатель Tesla.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо обсудил с генеральным директором американской компании Tesla Илоном Маском сотрудничество в сфере технологий для электромобилей.