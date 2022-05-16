Берлин, , 08:37 — REGNUM У Вооруженных сил (ВС) России, проводящих спецоперацию по денацификации Украины, имеется превосходство на земле и в воздухе. Об этом 16 мая заявил бригадный генерал армии ФРГ в отставке, бывший советник экс-канцлера ФРГ Англелы Меркель — Эрих Вад, его слова приводит издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

«Русские слишком сильны: у них есть превосходство на земле и в воздухе», — сказал немецкий генерал, говоря о специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Также Вад уточнил, что он уверен в том, что киевскому режиму не удастся вернуть Донбасс силовым путем и подчеркнул, что развитие событий на Украине определяет именно Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Европарламента от Бельгии Том Вандендриссе поинтересовался у Еврокомиссии, какую сумму Евросоюз планирует потратить на восстановление Украины и будут ли эти средства переданы киевскому режиму безвозмездно.