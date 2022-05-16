Канберра, , 08:50 — REGNUM Премьер-министра Австралии Скотта Моррисона 16 мая во время пресс-конференции спросили, отдает ли он себе отчет в том, что предложенная им политика на рынке жилья приведет к скачку цен и готов ли он сказать, насколько сильно вырастут цены. Однако Моррисон этого делать не стал, передает телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

В соответствии с предложением Моррисона покупателям разрешат инвестировать до 40% своих пенсионных отчислений, максимум до 50 000 долларов, чтобы вложиться в покупку своей первой квартиры или частного домовладения.

В свою защиту Моррисон сказал на пресс-конференции на следующий день, что он «тщательно обдумывал эту политику», но отказался называть, каков будет потенциальный скачок цен. По его словам, новый жилой фонд будет играть важную роль в их снижении.

Отмечается, что на этом моменте возникла «суматоха», так как журналисты начали выкрикивать вопросы, после чего Моррисон попросил их «успокоиться».

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