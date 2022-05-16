Москва, , 08:34 — REGNUM Подписано соглашений о передаче российских активов группы Renault Российской Федерации и правительству Москвы. Об этом 16 мая сообщил Минпромторг РФ в своем Telegram-канале.

Логотип «Рено» «Рено»

Акции Renault переходят в собственность города Москвы, а акции АвтоВАЗа государству в лице подведомственного Минпромторга России ФГУП «НАМИ».

Таким образом, 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, а 67,69% акций АвтоВАЗа станут госсобственностью РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, французская компания Renault Group рассматривает вариант передачи прав собственности на свою долю в «АвтоВАЗе» какому-либо российскому инвестору.

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