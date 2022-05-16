Пермь, 16 мая, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Пермском крае с администрации Карагайского муниципального округа взыскана компенсация за то, что велосипедиста сбила бродячая собака, мужчине потребовала медпомощь. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Велосипед

По данным ведомства, в селе Карагай местный житель ехал на велосипеде, когда внезапно на дороге появилась стая бездомных собак. Одна из них бросилась наперерез велосипедисту, затормозить он не успел. В результате столкновения мужчина упал, сильно ударился головой об асфальт и потерял сознание. Велосипедиста с разбитой головой обнаружили прохожие.

Пермяка госпитализировали. У него диагностировали сотрясение мозга, ушибы лица и тела. После выписки мужчину еще длительное время беспокоили головные боли, следствием травмы стала забывчивость.

Мужчина подал иск на администрацию округа, которая должна заниматься отловом бездомных животных, и потребовал компенсацию морального вреда, а также расходы на лекарства. Райсуд отказал удовлетворении исковых требований. Последовала апелляция. Пермский краевой суд изменил решение. Чиновников обязали выплатить пострадавшему велосипедисту 83,5 тыс. рублей.

«Применения мер принудительного взыскания не потребовалось, администрация перечислила всю сумму задолженности в установленный для добровольного исполнения срок», — отметили в службе судебных приставов.