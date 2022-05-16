Чита, , 08:33 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в входе оперативного совещания 16 мая дал поручение вице-премьеру краевого правительства Александру Бардалееву проводить в регионе больше продуктовых ярмарок. Он подчеркнул, что необходимо предоставлять людям большой выбор различных товаров по предельно низким ценам., сообщает пресс-служба правительства региона.

Ярмарка Марина Каширская © ИА REGNUM

«Хорошо, что проводятся ярмарки в крае. Нужно как можно больше таких ярмарок организовывать на разных площадках, в том числе и в районах края, не только в Чите. Важно, чтобы там был большой и разный ассортимент товаров по низким ценам. И, чтобы представители других регионов приезжали, из других стран», — сказал Александр Осипов.

Напомним, что в Чите на минувших выходных прошла универсальная ярмарка. В широком ассортименте и по доступным ценам там были представлены мясная продукция, рыба, мед, овощи, орехи, кондитерские изделия и многое другое.

Как сообщало ИА REGNUM, первая в 2022 году универсальная сельскохозяйственная ярмарка состоялась 19 марта на площади Революции в Чите.

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