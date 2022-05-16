Москва, , 08:32 — REGNUM Россия и Иран взаимодействуют в различных сферах, включая военную. Об этом сообщил посол Ирана в России Казем Джалали.

Флаги России и Ирана Minsvyaz.ru

«Наши отношения охватывают все сферы политики, экономики, другие области», — подчеркнул в беседе с РИА Новости дипломат.

Кроме того, по его словам, частью отношений между странами является и военное сотрудничество.

«Военное и оборонное сотрудничество, также являющееся частью отношений, не ограничивается исключительно закупкой соответствующей техники», — указал посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что Россия и Иран продолжат укреплять сотрудничество, несмотря на ситуацию вокруг Украины.

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В частности, Исламская Республика Иран готова увеличить объёмы поставок одежды и обуви в Россию. Как заявил председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов, Иран вполне способен заменить некоторые иностранные бренды, ушедшие из России после введения западных санкций.

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