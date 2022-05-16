Ульяновск, 16 мая, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Ульяновской области примерно на одном уровне остаётся количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из сведений управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным ведомства, 15 мая в регионе лабораторно подтверждено 40 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области сделано 2 072 519 лабораторных исследований на SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 1721.

Напомним, что 13 мая ведомство проинформировало о выявлении за неделю 251 случая заражения коронавирусом, проведении 11 704 лабораторных тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая ежесуточно выявляется не более 50 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией: от 34-х до 48.