Хельсинки, 16 мая, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Финский президент Саули Ниинистё не верит в то, что Россия может напасть на Финляндию или планировала сделать такой шаг. Об этом он заявил 15 мая в интервью телеканалу CNN.

Michał Józefaciuk Саули Ниинистё

Вместе с тем глава республики подчеркнул, что «ситуация изменилась», поскольку европейские страны и весь мир в целом серьезно разделились. По словам Ниинистё, такая обстановка указывает на то, что «возможностей для неприсоединения больше нет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саули Ниинистё заявил, что готов обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы по возможному вступлению Финляндии в НАТО.