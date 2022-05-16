Канберра, , 08:40 — REGNUM В пику правящей «Коалиции», которая хочет позволить гражданам Австралии тратить свои пенсионные сбережения на покупку своего первого жилья, в Лейбористской партии пообещали, что в случае победы на выборах в Австралии будет введена новая схема приобретения недвижимости для тех, граждан, которые это делают впервые. Об этом 16 мая на пресс-конференции заявил лидер оппозиции Энтони Альбаниз, передает телеканал Nine News.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз Australian Labor Party

В случае избрания лейбористы предлагают, чтобы федеральное правительство, по сути, приобретало от 30 до 40% собственности вместе с частным покупателем. Таким образом, федеральное правительство будет совладельцем недвижимости, а впоследствии граждане после выплат по кредиту будут выкупать долю, которую приобрели власти.

«Наше предложение основано на планах, которые работают … Мы знаем, что это эффективно, потому что это работает здесь, в Западной Австралии, уже 30 лет», — сказал журналистам лидер оппозиции Энтони Альбаниз.

Затем он обратил внимание на тот факт, что примерно каждый шестой австралиец, который покупал свое первое жилье по данной схеме, уже выкупил государственную долю.

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