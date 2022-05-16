Москва, , 08:31 — REGNUM Правительство России изучает инициативы компании «Роснефть» по стабилизации цен на металл на внутреннем рынке, сообщает 16 мая «Коммерсантъ».

Отбор проб металла Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным СМИ, компания предложила решения, столкнувшись с повышением стоимости продукции со стороны поставщиков спецтехники. Они пояснили ситуацию ростом стоимости металла. В связи с этим «Роснефть» предлагает установить норматив по обязательным поставкам металлопродукции на внутренний рынок, а также ввести потолок возможного роста стоимости — 4 процента в год.

Кроме того, среди предложенных мер — экспортные пошлины на железную руду и металлопродукцию.